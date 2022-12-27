Politika Kurulları’nın vekilleri Külliye’de – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – İletişim Başkanlığı’ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
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