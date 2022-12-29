PMS Alüminyum’dan büyük başarı – İGF HABER

BURSA (İGFA) – Alüminyum sektöründe 1988 yılından beri üretim yapan ve sektörün başarı çıtasını gün geçtikçe yükseltmeye devam ediyor.

“OSB’lerde Satışını En Çok Artıran Firma’ kategorisinde 9. olarak gösterilen PMS Alüminyum ekibi adına Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyıldız ve (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü’den teslim aldı.

PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan, yenilikçi ve katma değer odaklı çalışmalarının karşılığında önemli başarılara imza atmaya devam ettiklerini söyledi. Güçlü bir altyapıya sahip ve yeniliklere açık bir firma olduklarının altını çizen Çağlayan, gelişen dünyaya adapte olarak ve son teknolojiyi yakından takip ederek üretimlerine devam ettiklerini kaydetti.

Çağlayan, farklı sektörlerin alüminyum ihtiyaçlarını en hızlı, güvenilir ve kaliteli şekilde karşılama hedefinde olduklarını ifade ederek, “OSB Yıldızları Araştırması’nda ‘İhracatını En Çok Artıran’, İstihdamını En Çok Artıran’, ‘Kadın İstihdamını En Çok Artıran’, ‘En Fazla İhracat Yapan’, ‘En Çok Satış Yapan’, ‘En Çok İstihdam Sağlayan’ ve ‘En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan’ ilk 100 firma arasında yer aldık. En önemli başarımızı ise”OSB’lerde Satışını En Çok Artıran Firma’ kategorisinde 9. olarak gösterdik. Başarı çıtamızı daha da yükselterek, geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu başarımızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çağlayan, mükemmeliyetçi bir yaklaşımla sektörlerinde fark yaratacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.