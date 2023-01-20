Paterson'da bir sokağa 'İstanbul' adı verildi

ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan ve ‘Küçük Türkiye’ olarak anılan Paterson kentinin Belediye Başkanı André Sayegh, bir sokağın adının ‘İstanbul’ olarak değiştirileceğini açıklayarak, yeni müjdeler de verdi.

abdpost.com / ABD (İGFA) – Emine Yılmaz’ın aktardığına göre, ASKON USA Zirvesi’ne katılan Paterson Belediye Başkanı André Sayegh, bu yıl içinde sokaklardan birinin adını ‘İstanbul’ yapacağını açıkladı.

Türkiye’den başka şehir isimlerinin de zamanla Paterson’daki farklı sokaklara verileceğini fakat bu yıl ilk olarak ‘İstanbul’ ile başlanacağını söyledi.

Paterson sokaklarında en çok konuşulan dilin Türkçe olduğuna dikkat çeken Başkan Sayegh, “Ben her gün Türkiye’de yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Sokaklarımız Türkiye gibi kokuyor. Daha çok Türk yatırımcıyı Paterson’a bekliyoruz. Gelin burada para harcayın” dedi.

Kaynak