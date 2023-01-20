Pakistan’da bombalı saldırı! Tren raydan çıktı…

ANKARA (İGFA) – Pakistan’da bir yolcu trenini raylara döşenen uzaktan kumandalı bomba ile hedef alındı.

Raydan çıkması sonucu en az 15 kişinin yaralandığını kaydedildi.

Saldırıyı bölgesel bir ayrılıkçı grup olan Baloch Kurtuluş Ordusu üstlendi.

Devrilen vagonların raylardan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

???????? | Al menos 15 personas heridas cuando explosión de una bomba descarriló el viernes un tren de pasajeros en #Balochistán, suroeste de #Pakistán, dijo funcionario del gobierno provincial. El ataque fue reivindicado por Ejército de Liberación de Baloch, grupo separatista regional pic.twitter.com/MwX5SC4HMf

— ALERTA RD ???????? (@AlertasRD) January 20, 2023