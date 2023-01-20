Pakistan’da bombalı saldırı! Tren raydan çıktı…

ANKARA (İGFA) –  Pakistan’da bir yolcu trenini raylara döşenen uzaktan kumandalı bomba ile hedef alındı.

Raydan çıkması sonucu en az 15 kişinin yaralandığını kaydedildi.

Saldırıyı bölgesel bir ayrılıkçı grup olan Baloch Kurtuluş Ordusu üstlendi.

Devrilen vagonların raylardan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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  1. Pakistan’da bombalı saldırı! Tren raydan çıktı… için yorumda bulun
    20 Ocak 2023  

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