Otomotiv sanayi 2022’yi üretim ve ihracatta artışla kapattı

İSTANBUL (İGFA) – OSD, 2022’nin 12 aylık dönemine ilişkin istatistiki verilerini açıkladı.
Geçen yıla göre yüzde 4 artış sağlayan otomobil üretimi 810 bin 889 adede ulaşırken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 402 bin 189 adet oldu.
Ticari araç grubunda, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde üretim yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 26 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 8 oranında arttı.
2021 yılı Ocak-Aralık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 11, hafif ticari araç pazarı yüzde 9, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 24 artış sağladı.
Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 1 olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, toplam ihracat 970 bin 124 adet, otomobil ihracatı ise 571 bin 218 adet düzeyinde gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde toplam pazar, geçen yıla göre yüzde 7 artarak 827 bin 147 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 6 büyüyerek 592 bin 660 adede ulaştı.
Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2022 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 12,2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ikinci sırada yer aldı.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Ocak-Aralık döneminde toplam otomotiv ihracatı, 2021 yılına göre yüzde 6 artarak 31,5 milyar dolar oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 4 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 9 oranında arttı.
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