Osmangazili badmintonculardan yeni başarı

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Yıldızlar Bursa İl Birinciliği Müsabakaları’na damga vurdu.
BURSA (İGFA) – Altyapıdan yetiştirdiği sporcularla Türk sporuna katkı sağlayan Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı, Yıldızlar Bursa İl Birinciliği Müsabakaları’nda göz doldurdu. Başarılarına bir yenisini daha ekleyerek büyük ivme yakalayan genç sporcular, rakipleri karşısında sergiledikleri üstün performans sonunda şampiyonluk kürsüsüne oturdu.
Badminton akademinin meyvelerini almaktan mutluluk duyduklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Mart ayında grup müsabakalarında Bursa’yı temsil edecek sporcuları kutladı.
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