NEVÜ öğrencilerine belediyeden ikram – İGF HABER

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Final Sınavı haftası nedeniyle sınavlara hazırlanan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde açılan ikram standı final haftası boyunca açık kalacak.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi içerisinde yer alan Hoca Ahmed Yesevi Kütüphanesi’nde güz dönemi yarıyıl final sınavlarına hazırlanan NEVÜ’lü öğrencilere moral ziyaretinde bulundu.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan ile birlikte kütüphane girişinde açılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ikram standında öğrencilerle sohbet eden Başkan Savran, öğrencilere girecekleri sınavlar ile birlikte eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrencilere meyve, kuruyemiş ve yemek ikramlarının ücretsiz olarak yapıldığı standın sınav haftası boyunca açık kalacağını belirten Başkan Savran, “İnşallah her bir öğrenci kardeşim emeklerinin karşılığını alarak hem sınavlarda hem de mezun olduklarında hayatlarında başarılı olur, iyi yerlere gelir. Biz Nevşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.