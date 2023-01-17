Neslihan Çalışkan Karadağ’a transfer oldu

KASTAMONU (İGFA) – Hentbol Kadınlar Süper Lig ekibi Kastamonu Belediyesi ve A Milli Kadın Hentbol Takımı’nda forma giyen Neslihan Çalışkan, Karadağ’ın ŽRK Budućnost Bemax takımına transfer oldu.

Sol oyun kurucu olarak forma giyen, 1997 İzmir doğumlu oyuncu Neslihan Çalışkan, daha önce Ardeşen Gençlik ve Üsküdar Belediyesi formalarını giydi. Çalışkan, A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın geçtiğimiz Ağustos ayında 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda şampiyon olan kadrosunda yer almıştı.

Çalışkan, önümüzdeki sezondan itibaren Karadağ’ın ŽRK Budućnost Bemax takımı ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Karadağ Kadınlar Birinci Ligi’nin kurulduğu 2006-07 sezonundan bu yana Karadağ Ligi’ni ve Karadağ Kupası’nı şampiyon olarak bitiren ŽRK Budućnost Bemax, 8 takımla oynanan lige play-off aşamasında dahil oluyor. Kulüp EHF Şampiyonlar Ligi’ni 2012 ve 2015 yıllarında, Kupa Galipleri Kupası’nı 1985, 2006 ve 2010 yıllarında ve EHF Kupası’nı 1987 yılında kazanma başarısı gösterdi.