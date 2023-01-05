Muğla’da Marmaris ve Milas’ta su gözleri temizlendi

MUĞLA (İGFA) – Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha nitelikli ve yeterli içme suyuna ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda MUSKİ ekipleri tarafından Marmaris ve Milas ilçelerinde içme suyu kaynağı olan kaptajlarda bakım onarım çalışmaları yapıldı.

MUSKİ ekiplerinin Marmaris Bördübet ve MilasÇomakdağ mahallelerindeki su gözlerinde yaptığı bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının tamamlaması ile birlikte mahallelerin kesintisiz su almaları sağlandı.