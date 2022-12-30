Muğla Milas’ta zabıta dilencilere göz açtırmıyor

MUĞLA (İGFA) – Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini ve insanı duygularını istismar ederek para kazanan dilencilere göz açtırmıyor. 7 gün 24 saat görev yapan zabıta ekipleri, ilçe genelinde dilencilere yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak önceki gün bir operasyon gerçekleştiren ekipler, 3 kadın dilenciyi, çocuklarıyla birlikte yakaladı. Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada 3 dilenci, üzerlerindeki paralarla birlikte yakalandı.

Uygulamada yakalanan dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem ve cezai işlem uygulanarak üzerlerinde tespit edilen paraya el konuldu.

Milas Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların dilencilerle ilgili Zabıta Müdürlüğü’ne ait 153 no’lu telefondan yapacağı ihbarlar doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Öte yandan Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılında toplam 19 kez dilenci uygulaması gerçekleştirdi.