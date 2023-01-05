Muğla Milas Zabıtası’ndan dilenci operasyonu

MUĞLA (İGFA) – Vatandaşların dini ve insanı duygularını istismar ederek para kazanan dilencilere yönelik yürütülen uygulamalar sürüyor. Milas Belediyesi Zabıtası, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ilçe genelinde dilencilere yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen uygulamada 3 kişiyi yakalayan ekipler, Perşembe günü yürütülen uygulamada da 5 kadın dilenciyi yakaladı.5 dilenci ve maddi kazanç elde etmek için istismar ettikleri 2 çocuk, işlemlerin yapılması amacıyla Zabıta Müdürlüğü’ne getirildi.

Uygulamada yakalanan dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem ve cezai işlem uygulanarak üzerlerinde tespit edilen para, belediyeye irat kaydedildi.