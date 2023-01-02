MSB: Gömmeye devam… 10 terörist daha etkisiz!

ANKARA (İGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri, hendeklere gömmeye devam ediyor.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 10 PKK/YPG’li terörist daha Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/xXz6B5GiLi
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2023
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