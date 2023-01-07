MMO Korosu ‘taş plak’tan çaldı

BURSA (İGFA) – MMO Bursa Şube Türk Sanat Müziği Korosunun verdiği “Taş Plaktan Sesler” konserinde sevgi, barış ve dayanışma mesajları verildi.

18 yıldır düzenli olarak konserler veren MMO Bursa Şube Türk Sanat Müziği Korosu’nun seslendirdiği eserlerin yanı sıra solo şarkılar izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı.

MMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel yaptığı açılış konuşmasında, “18 yıldır düzenli bir şekilde çalışmalarını sürdüren TSM koromuz, yeni bir konserle bizlerle birlikte oluyor ve kulağımızın pasını siliyorlar. “Daha fazla sanat” anlayışıyla, pek çok etkinliğin yanında sanat çalışmalarıyla da üyelerimiz ve toplumla bir araya gelmeye devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Koromuzun “Taş Plaktan Sesler” konseriyle umudumuzu ve moralimizi biraz daha yükselteceğiz” dedi.

Taşkınsel, konserin hazırlanmasında emeği geçen MMO Bursa Şube Türk Sanat Müziği Korosunu oluşturan Üyelere, Koro Şefi aynı zamanda MMO Bursa Şube Üyesi Filiz Başbüyük’e, değerli sunumu ile Zerrin Pehlivanoğlu’na, sazlarıyla koroya eşlik eden saz heyetine, MMO Bursa Şube çalışanlarına ve katılımcılara teşekkür etti.

Farklı bir repertuarla muhteşem bir konser yaşatan MMO Bursa Şube Türk Sanat Müziği Korosu’na davetliler arasında olan Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı’da eşlik etti.