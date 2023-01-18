Milli Savunma Bakanlığı’ndan şehit uzman çavuşlara taziye

ANKARA (İGFA) – Mersin’de yaşanan kazada şehit olan uzman çavuşlar için Milli Savunma Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.

Bakanlık paylaşımında,  “17 Ocak 2023 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz”  ifadelerine yer verildi.

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  1. Milli Savunma Bakanlığı’ndan şehit uzman çavuşlara taziye için yorumda bulun
    18 Ocak 2023  

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