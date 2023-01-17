Metal sanayide ‘ara zam’ düzenlemesi

ANKARA (İGFA) – Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları arasında yapıcı yaklaşımla, sahadaki ara dönem beklentiyi karşılayacak şekilde Grup Toplu İş Sözleşmesi için ara düzenleme yapıldı.

MESS, her zaman olduğu gibi, hem işverenine hem de işçisine destek olmak hedefiyle; bünyesindeki işçilerinin refah seviyesini yükseltmek için önemli bir adım attı.

MESS’in kapsayıcı ve katılımcı yaklaşımına uygun olarak Aralık ayından bu yana, üyelerinin yanı sıra üç işçi sendikası ile de pek çok görüşme yapıldı.

Bu görüşmelerde MESS, işçilerinin talep ve beklentilerini öğrenerek, normal şartlarda Mart’ta yapılması gereken ücret artışının öne çekilmesine, üyeleri ile birlikte karar verdi. İlave olarak, uzun yıllar hizmet vermiş kıdemli işçileri için, kıdem zammı düzenlemesi ile ücretlerin dengeli dağılımını temin etti.

Ücrette yapılan tüm düzenlemeler neticesinde, MESS işçisinin ortalama ücret seviyesi, asgari ücretin iki katını geçti. Refah seviyesini yükseltmek için atılan bu önemli adımın yanı sıra, MESS işçileri için verilen diğer destekler aynı şekilde devam ettiği kaydetti.