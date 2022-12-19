Mesut Şehitoğlu’ndan dezenformasyonla mücadele çağrısı

BURSA (İGFA) – Sosyal, ekonomik ve kültürel alanda toplum yararına birçok projede görev alan, birçok sivil toplum kuruluşunda aktif üyeliği yer alan Nilüfer Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu ziyaretleri kapsamında İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir ve İGF Yönetim kurulu üyeleriyle İGF Merkez Binasında bir araya geldi.

Basın, yayın ve medya alanında yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede internet gazetecilerinin yaşadığı sorunlar başta olmak üzere basın emekçilerinin talep ve beklentileri konuşuldu.

ŞEHİTOĞLU, “BASIN ÇALIŞANLARIMIZIN SORUNLARININ FARKINDAYIZ”

İGF’ye gerçekleştirilen ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Mesut Şehitoğlu, “Büyük fedakarlıklarla kamuoyunu aydınlatma ve bilinçlendirme konusundaki toplumsal sorumluluğunu yerine getiren objektif ve özgür haberciliğin teminatı; gazetecilerimizin, basın çalışanlarımızın sorunlarının farkındayız. Dijitalleşmenin her alanda önem kazandığı bir çağda, haber alma ve okuma alışkanlıklarımız da değişiyor. Bu kapsamda kamuoyunu bilinçlendirme konusunda kalemini halkı için kullanan, özgürce eleştiren internet gazetecilerine yönelik yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği ortadır. Sosyal medya kullanımının yoğun bir şekilde artmasıyla birlikte hepimizin kanayan yarası dezenformasyon ortak mücadele etmemiz gereken bir konudur. Bu bağlamda doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan yanlış bilgi ve çeşitli kötü amaçlarla yapılan dezenformasyona karşı özellikle internet gazetecilerine büyük görev düşüyor. Diğer yandan basının demokrasiye ve topluma fayda sağlamasının en temel yolu basının özgürleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Tüm basın emekçilerimize, gazetecilerimize, basın, yayın ve medya kuruluşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

İGF Genel Başkanı Mesut Demir ise, ziyaretlerinden dolayı Mesut Şehitoğlu’na teşekkür ederek İGF’nin faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

MESUT SEHİTOĞLU KİMDİR?

28.05 1974 tarihinde Muş’ta, Naim Bey (1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ŞEHİDİ), ile Müzeyyen Hanım çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini Muş’ta tamamlayan ŞEHİTOĞLU, Bursa Uludağ üniversitesi İ.İ.B.F. iktisat bölümü, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet bölümü ve Yerel yönetimler bölümü ile birlikte lisans ve önlisans olmak üzere 3 üniversite mezunu olup, Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk öğrenimine devam etmektedir.

1997 yılında, is hayatına atılan SEHİTOGLU, Resmi ve özel sektörde, Türkiye’nin birçok ilinde 200 ü aşkın alt yapı, üst yapı ve restorasyon isleri yapmış, bunun yansıra çeşitli sektörlerde iş hayatına devam etmektedir.

İs sektöründe, Sivil toplum kuruluşlarında ve Spor camiasında birçok ödül ve plaket alan, Basın ve dergilerde röportajları bulunan SEHİTOĞLU, pek çok ekonomik, sosyal ve kültürel projelerde görev almıştır.

2019 yılı yerel seçimlerinde Cumhuriyet halk partisi (CHP) Bursa- Nilüfer belediye meclis üyesi olarak seçilmiştir. Aynı zamanda Denetim, İmar, Hukuk, Plan Bütçe ve Gençlik komisyonları görevleri yanında, Belediye Meclis Başkan Kâtibi, Nilüfer ilçe delegeliği ve CHP Bursa il başkanlığında çeşitli komisyonlarda görevlerine devam etmektedir.

SEHİTOĞLU, is dünyası yanında birçok Federasyon, SİAD, Vakıf, Dernek, Düşünce kulüpleri ve spor kulüplerinde üyelik ve başkanlık görevlerine aktif olarak devam etmektedir.

Mesut SEHİTOGLU’nun aktif üyesi olduğu baslıca SİVİL TOPLUM KURULUSLARI.

Nilüfer Belediye CHP Meclis Üyesi ( Halen devam etmektedir.)

TÜMSAD Bursa Şehit Aileleri Dernek Üyeliği

MUS-İLDER Derneği Kurucu Başkanlığı (2010-2014)

Bursa MUSDER Üyeliği

Bursa MUSLULAR FEDERASYON Üyesi

TR DÜSÜNCE Kulübü Derneği YİK Üyesi

Bursaspor Kulüp Üyeliği

MUSSİAD Kurucu Üyesi

Muş Eğitim Vakfı Genel Kurul Üyesi

Cumhuriyet Barış Spor Kulüp Üyeliği ve Başkanlığı

ATATÜRKÇÜ DÜSÜNCE DERNEĞİ ÜYESİ

Türkiye Kızılay Derneği Üyeliği

Bursa DOĞADER (Doğayı Çevreyi Koruma Derneği) Üyesi

Bursa Hayvanlarla Yasam Derneği Üyesi

Bursa Doğa ve Sağlıklı Yasam Derneği Üyesi

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği üyesi

HEPAD Sokak Hayvan Sevenleri Derneği üyesi

Mesut SEHİTOGLU; İngilizce, Almanca, Arapça, Kürtçe dillerini bilmekte olup, Evli, 2 kız ve 2 erkek olmak üzere 4 çocuk babasıdır.