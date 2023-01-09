Mesut Şehitoğlu, “Resmi ilan yönetmeliği kapsamlı bir şekilde yeniden ele alınmalı”

BURSA (İGFA) – Toplumun farklı kesimlerine yönelik birçok projeye öncülük eden, Nilüfer Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mesut Şehitoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle yayınladığı mesajda gazetelerin ve internet medyalarının yaşadığı sorunlara dikkat çektiği açıklamasında Basın İlan Kurumu’nun hazırladığı internet haber sitelerinin resmi ilan alma şartlarını düzenleyen yönetmelik taslağının beklentilerden uzak olduğunu ifade etti.

“YENİ DÜZENLEMELER İSTİHDAM KAYBININ DA ÖNÜNE GEÇECEKTİR”

Şehitoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi, “Bilindiği üzere, “Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi” olarak bilinen ancak ‘Sansür Yasası’ olarak ifade ettiğimiz Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM’den geçmişti. Düzenleme içerisinde olumlu olarak değerlendirdiğimiz maddelerden biri de internet medyasına resmi ilan ve basın kartı hakkı tanınmasıydı. Basın İlan Genel Müdürlüğü (BİK) Resmi İlan Yayımıyla Alakalı İnternet Haber Sitelerine Dair Hükümler yönetmeliğinin taslak yönetmeliğe göre; haber siteleri bulundukları illere göre 5 kategoriye ayrılıyor. Bursa’nın içinde bulunduğu 3. kategoride, asgari kadro sayısı 8, günlük asgari haber sayısı 50, tekil ziyaretçi sayısı 20 bin, sayfa görüntülenme sayısı 60 bin, resmi ilan için bekleme süresi ise 24 ay olarak belirlendi. Bu şart kriterler milletimizin, özgür ve tarafsız haberlere ulaşmasını engellememelidir. Devlet eliyle verilecek Basın İlan desteğinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınarak, mağdur bir kesimin ortaya çıkmaması adına yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda yapılacak yeni düzenlemeler basınımızın gerçek anlamda özgür ve tarafsızlığına büyük katkı sağlayacağı gibi istihdam kaybının da önüne geçecektir.”

Şehitoğlu, son olarak şunları söyledi, “Toplumun nabzını ölçen, yerelde ve genelde ülke gündemini belirleyen, kamuoyunu aydınlatan güçlü kalemlerimizin, genç gazetecilerin, basının çalışanı tüm arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Büyük fedakarlıklarla, kamuoyunu aydınlatma ve bilinçlendirme konusundaki toplumsal sorumluluğunu yerine getiren bu uğurda hayatını kaybeden kalemleri saygıyla anıyorum. Basının; tarafsız, özgür ve toplumun sesi olması gerektiği inancıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun.”