Merkez’in menkul kıymet tesis oranı yükseltildi

ANKARA (İGFA) – Merkez Bankası’nca makro ihtiyati tedbirler hakkında yapılan duyuruda, uygulanan Liralaşma Stratejisi neticesinde bankaların genelinin, 2022’de açıklanan mevduatta yüzde 50 liralaşma hedefine ulaştığı bildirildi.

Duyuruda, bu kapsamda menkul kıymet tesisi uygulamasında 24 Şubat 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapıldığı kaydedildi.

Menkul kıymet tesis oranının yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseldiği aktarılan duyuruda; “Gerçek ve tüzel kişi için Türk lirası paylarında yüzde 60 hedefini aşan bankalara menkul kıymet tesis oranının indirimli olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Buna göre; söz konusu oranlardan düşük olanı yüzde 60 (dahil) ve yüzde 70 arasında olan bankalar için 5 puan, yüzde 70’ten büyük olan bankalar için 7 puan menkul kıymet tesis oranından indirim yapılacaktır. Ayrıca Türk lirası paylarında yüzde 60 hedefinin altında kalan bankalar için daha önce belirlenmiş olan ilave oranlar, menkul kıymet tesis oranına eklenerek uygulanmaya devam edilecektir” ifadeleri yer aldı.