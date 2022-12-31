Merkeze alınan 9 büyükelçiliğe yeni atamalar Resmi Gazete’de

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atamalar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

9 büyükelçi merkeze alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Buna göre;

Brezilya Federatif Cumhuriyeti nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş’in yerine İbrahim Akça,

nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş’in yerine İbrahim Akça, Somali Federal Cumhuriyeti nezdindeki TC Büyükelçisi Mehmet Yılmaz’ın yerine İbrahim Mete Yağlı,

nezdindeki TC Büyükelçisi Mehmet Yılmaz’ın yerine İbrahim Mete Yağlı, Vatikan nezdindeki TC Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın yerine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş,

nezdindeki TC Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın yerine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, Tacikistan Cumhuriyeti nezdindeki TC Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl’ün yerine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar atandı.

Ayrıca aynı atama kararnamesinde merkeze alınan büyükelçilerin yerlerine yapılan yeni atamalar da şöyle:

Karadağ nezdindeki TC Büyükelçisi Songül Ozan yerine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan,

nezdindeki TC Büyükelçisi Songül Ozan yerine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Hollanda Krallığı nezdinde TC Büyükelçisi Şaban Dişli yerine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal,

nezdinde TC Büyükelçisi Şaban Dişli yerine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal, Romanya nezdindeki TC Büyükelçisi Füsun Aramaz yerine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan,

nezdindeki TC Büyükelçisi Füsun Aramaz yerine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan, Fildişi Sahili Cumhuriyeti nezdindeki TC Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri’nin yerine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım

nezdindeki TC Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri’nin yerine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım Bangladeş Halk Cumhuriyeti nezdinde TC Büyükelçisi Mustafa Osman Turan’ın yerine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen atandı.



Öte yandan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarında; Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Faruk Bilir ile Şaban Baba seçilirken; Sayıştay Savcılığı’na Recep Çelik’in ataması yapıldı.