Merkeze alınan 9 büyükelçiliğe yeni atamalar Resmi Gazete’de

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atamalar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

9 büyükelçi merkeze alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı.

Buna göre;

  • Brezilya Federatif Cumhuriyeti nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş’in yerine İbrahim Akça,
  • Somali Federal Cumhuriyeti nezdindeki TC Büyükelçisi Mehmet Yılmaz’ın yerine İbrahim Mete Yağlı,
  • Vatikan nezdindeki TC Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın yerine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş,
  • Tacikistan Cumhuriyeti nezdindeki TC Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl’ün yerine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar atandı.

Ayrıca aynı atama kararnamesinde merkeze alınan büyükelçilerin yerlerine yapılan yeni atamalar da şöyle:

  • Karadağ nezdindeki TC Büyükelçisi Songül Ozan yerine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan,
  • Hollanda Krallığı nezdinde TC Büyükelçisi Şaban Dişli yerine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal,
  • Romanya nezdindeki TC Büyükelçisi Füsun Aramaz yerine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan,
  • Fildişi Sahili Cumhuriyeti nezdindeki TC Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri’nin yerine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım
  • Bangladeş Halk Cumhuriyeti nezdinde TC Büyükelçisi Mustafa Osman Turan’ın yerine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen atandı.
     

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarında; Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Faruk Bilir ile Şaban Baba seçilirken; Sayıştay Savcılığı’na Recep Çelik’in ataması yapıldı.

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  1. Merkeze alınan 9 büyükelçiliğe yeni atamalar Resmi Gazete’de için yorumda bulun
    31 Aralık 2022  

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