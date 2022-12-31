ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atamalar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
9 büyükelçi merkeze alınırken yerlerine yeni atamalar yapıldı.
Buna göre;
- Brezilya Federatif Cumhuriyeti nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş’in yerine İbrahim Akça,
- Somali Federal Cumhuriyeti nezdindeki TC Büyükelçisi Mehmet Yılmaz’ın yerine İbrahim Mete Yağlı,
- Vatikan nezdindeki TC Büyükelçisi Lütfullah Göktaş’ın yerine Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş,
- Tacikistan Cumhuriyeti nezdindeki TC Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl’ün yerine Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar atandı.
Ayrıca aynı atama kararnamesinde merkeze alınan büyükelçilerin yerlerine yapılan yeni atamalar da şöyle:
- Karadağ nezdindeki TC Büyükelçisi Songül Ozan yerine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan,
- Hollanda Krallığı nezdinde TC Büyükelçisi Şaban Dişli yerine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal,
- Romanya nezdindeki TC Büyükelçisi Füsun Aramaz yerine Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç Altan,
- Fildişi Sahili Cumhuriyeti nezdindeki TC Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri’nin yerine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erdoğan Barım
- Bangladeş Halk Cumhuriyeti nezdinde TC Büyükelçisi Mustafa Osman Turan’ın yerine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis Şen atandı.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarında; Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliklerine Faruk Bilir ile Şaban Baba seçilirken; Sayıştay Savcılığı’na Recep Çelik’in ataması yapıldı.
Merkeze alınan 9 büyükelçiliğe yeni atamalar Resmi Gazete’de için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Merkeze alınan 9 büyükelçiliğe yeni atamalar Resmi Gazete’de için ilk yorumu yapabilirsin.