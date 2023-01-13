Meral Akşener hastaneye kaldırıldı – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Kalp rahatsızlığı dolayısıyla akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geceyi hastanede geçirecek.
İYİ Parti Sözcüsü Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Ankara Güven Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde sorun tespit edilmediğini duyurdu. Hafif çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde hastaneye giden Akşener’in yarın taburcu olması planlanıyor.
Doktorların da İYİ Parti kurmaylarıyla birlikte yaptığı açıklamada, Meral Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğu, bu gece tedbir amaçlı hastanede müşahade altında olacağını açıkladı.
Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız.
— Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) January 12, 2023
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