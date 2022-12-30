MEB’ten tarım ve tohumculuk sektörüyle iş birliği

ANKARA (İGFA) – Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Tohumcular Birliği ve tohum üreticileri alt birliği; nitelikli iş gücü ile sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirmek üzere mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi amacıyla imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü”nde yer alan hususları görüşmek üzere buluştu.

Protokolün etraflıca masaya yatırıldığı görüşmeye Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener, Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Dolaş ile diğer temsil ve yöneticiler katıldı.

Buluşmada, Ağustos 2022’de imzalanan söz konusu protokol çerçevesinde gelinen aşamalar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Şensoy, okullarda yerli tohum ile eğitimlerin gerçekleştirildiğini belirterek “Kalifiye tarım ve tohumculuk eğitimi için müfredat güncellemesi yapılacak. Birlikte müfredatta son gelişmelere göre güncelleme de yapılabilir.” diye konuştu.

Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan da Türk tohumculuğunda ihracat verilerinin ithalat verilerini geçtiğine vurgu yaparak sektörün Türkiye’de oldukça güçlü bir duruma geldiğini ifade etti.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler de Uygulamalı Eğitim Merkezleri ile ilgili iş birliği çalışmalarının artması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirerek, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile sürdürdüğümüz çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleriyle daha da etkin olacaktır. Hem 65 bin üyemize hem de öğrencilerinize en stratejik ürün olan tohum ve yetiştiriciliği konusunda en iyi eğitim hizmetini sunmak için hazırız.” dedi.

Öte yandan belirlenen 25 ildeki 26 okulda, bölgesel açıdan tarımsal ve bitkisel özelliklere uygun eğitimlerin verileceği, sahada da öğrenci ve velilerle beraber uygulamaların yapılacağı bildirildi.