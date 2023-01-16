MEB’ten öğretmenlere rehber kitap – İGF HABER

ANKARA (İGFA) – Millî Eğitim Bakanlığı; bireysel farklılıkları dikkate alan, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, önceki öğrenmelerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, beceriler ve yetkinlikler çerçevesinde bütünleşmiş öğretim programları hazırlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda öğretim programlarının planlandığı şekilde uygulanabilmesi, programlardaki genel hedeflerle derslerin kazanımlarının gerçekleştirilmesinde ortak bir bakış açısı oluşturulması amacıyla “Öğretim Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı” hazırlandı.

Dört bölümden oluşan rehber kitabın birinci bölümünde, öğretim programı okuryazarlığının ne anlama geldiği ve neden önemli olduğu; ikinci bölümüne farklı program türleri olan “eğitim programı”, “öğretim programı”, “ders planı” ve “örtük program” kavramları açıklanıyor. Üçüncü bölümde ise öğretim programlarının felsefi, toplumsal, psikolojik ve tarihî temelleri açıklanıyor; bu açıklamalar güncel öğretim programlarından alıntılarla desteklenerek öğretim programlarının temellerinin mevcut öğretim programlarına yansımaları gösteriliyor. Dördüncü bölümde de öğretim programlarının ögeleri (hedef, içerik, öğrenme öğretme süreci ve ölçme-değerlendirme) açıklanıyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ders anlatım sürecinde hazırladığımız Öğretim Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı ile öğretmenlerimizin yanında olmak istediklerini belirterek, “Onlara rehberlik ederek ülke genelinde de bir öğretim birliği oluşturmayı, benzer ders uygulamalarının gerçekleşmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece örneğin analiz düzeyinde bir kazanımın uygulamasında; ‘Analiz düzeyinde bir kazanım nedir, öğrencilerde bu kazanıma bağlı hangi becerileri geliştirmek için ne yapılmalı, nasıl bir öğrenme süreci planlanmalı ve ders nasıl işlenmeli?’… Bunu anlatmak için seçilen bazı kazanımları açıkladık, ilgili kazanımın örnek ders planlarını da ek olarak koyduk. Ayrıca hazırladığımız bu kitapla ünite, konu, kazanım, içerikte yer verilen bilgi düzeylerinin teori ile birlikte uygulamaya geçirilmesi bilgi, beceri, tutum, davranış, değer bütünlüğünün sağlanmasıyla öğrencilerimizin yetkinlik ve yeterliliklerinin geliştirilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

Öğretim Programı Okuryazarlığı Öğretmen Rehber Kitabı’na adresinden erişilebiliyor.