Marketlerde bozuk bebek mamalarına dikkat!

ŞANLIURFA (İGFA) – Yaptıkları denetimlerde daha önceleri tonlarca bozuk patates, kuru soğan, yüzlerce kalem bozuk gıda ürünü ele geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri bu kez de son tüketim tarihi geçmiş bebek maması ele geçirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı halk sağlığı, etiket, fahiş fiyat denetimlerini il genelinde yaydı. Şehir merkezinin yanı sıra dış ilçelerde denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri Harran İlçesinde denetim için girdikleri bir markette adeta şaşkına döndü.

Reyonda satışa sunulan ürünleri kontrol eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri son kullanma tarihinin üzerinden 3 ay geçmiş bebek mamaları buldu. Bebek mamalarını tek tek reyondan toplayan Zabıta imha etmek için mamalara el koydu. Market işletmecisine para cezası yazdı.