Mardin Ömerli’de 19 yıllık özlem sona erdi

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Proje kapsamında bakım, onarım ve donatım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kocasırt Köy Yaşam Merkezi’ne ilk etapta ilkokul ve okul öncesi sınıfları açılarak köyde ikamet eden öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Halk Eğitim Merkezleri ile koordineli bir şekilde çalışan köy yaşam merkezinde vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda ve bölgesel özelliklere yönelik aile eğitimi, dikiş nakış kursu, okuma-yazma kursu gibi bir çok alanda yetişkin eğitimi veriliyor.

Ömerli kırsal Kocasırt Mahallesi’nde oluşturdukları köy yaşam merkezinde çocuk, genç ve yetişkinlerin aynı zamanda ve aynı mekânda eğitim görmesini sağlayarak hayat boyu öğrenme felsefesini insanımıza benimsetmeyi istediklerini söyleyen Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, süreç içerisinde Merkezde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin çeşitliliğini arttırmayı ve bu merkezleri bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Köy yaşam merkezlerinin oluşturulma sürecinde ve çalışmaların yürütülmesinde özveriyle emek veren herkese teşekkür eden Ömerli İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, kırsal Kocasırt Mahallesi’nde oluşturulan Köy Yaşam Merkezinin okul çağındaki çocuklara olduğu kadar bütün yetişkinlere de hizmet edeceğini belirtti.

İlçe Milli Müdürü Çiftçi, Köy Yaşam Merkezinde yürütecekleri çalışmalarla merkezi kırsal Kocasırt Mahallesi’nin sosyal alanı haline getireceklerini sözlerine ekledi.