Manisa'nın Güzelköy'ü artık daha güzel

MASKİ Genel Müdürlüğü, 6 milyon TL’lik yatırımla Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde de alt ve üstyapı dönüşümünü tamamladı.

MANİSA (İGFA) – 8 kilometre kanalizasyon ve 9 kilometre içme suyu hattı döşenen mahallede terfi istasyonu ve 19 bin metrekare üstyapı işi tamamlandı. Sokak aydınlatmaları ile geceleri de ışıl ışıl olan mahallede yaşayan vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile il genelinde mahalleleri sağlıklı alt ve üstyapıyla tanıştırmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde de alt ve üstyapı çalışmaları tamamlandı. Çalışma kapsamında, 9 kilometrelik içme suyu hattı, 8 kilometrelik kanalizasyon hattı ile terfi istasyonu montajı yapıldı.

Yaklaşık 19 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışması hayata geçirildi. Terfi istasyonu, Kuzey doğu kanal kollektör hattı ile atıksuları, Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisine iletiyor. Mahallede sokak aydınlatma çalışması yapılarak geceleri de ışıl ışıl olması sağlandı. Bölgede yaşayan vatandaşların altyapı ve üstyapı ihtiyaçları çözüme kavuşurken, burada ikamet eden vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Kaynak