Manisalı atlet kürsüyü bırakmıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, hafta sonu Adana’da yapılan 13. Uluslararası Adana Yarı Maratonu’nda kürsüde yer alarak, 149 sporcu arasından kendi yaş grubunda şampiyon oldu.

MANİSA (İGFA) – Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Adana’da yapılan yarışmada yine şampiyonluğu bırakmadı. Manisa Büyükşehir Belediyespor adını sıkça duyuran Ahmet Bayram, Adana’da yapılan yarışmada da ter dökerek şampiyon oldu.

Bu yıl 19’uncusu yapılan Uluslararası Adana Yarı Maratonu’nda yarışan Ahmet Bayram, 21 kilometrelik etabı 1 saat 17 dakikada bitirerek 149 sporcu arasından kendi yaş grubunda şampiyon olarak kürsüde yer alırken, genel klasmanda ise 29’uncu sırada yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor arması altında başarılarına bir yenisini ekleyen Bayram, kendisine verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Bora Çaylan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Ahmet Bayram, Manisa Büyükşehir Belediyespor’u başarılı bir şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

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