Manisa’da Vuslat’ın 749’uncu Yılı – İGF HABER

MANİSA (İGFA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Hz. Mevlana’nın 749’uncu vuslat yıl dönümü anma programı düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, Manisa Semazenleri Derneği Başkanı Musa Akçay, MHP İl Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Manisa Semazenler Derneği Başkanı Musa Akçay konuşma yaptı. Konuşmasında Hz. Mevlana’yı anlatan Akçay, programa katılan konuklara teşekkür etti. Konuşmaların ardından sema gösterileri sahnelendi. Programda aynı zamanda semazen olan Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay da sema gösterisi gerçekleştirdi. Programın sonunda Manisa Semazenler Derneği Başkanı Musa Akçay’a çiçek takdim edildi. Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay da yaptığı konuşmayla geçtiğimiz haftalarda vefat eden MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner’i rahmetle andı. Akçay, “Bu ateşi Manisa’da türlü cefalarla yakmaya gayrette bulunan, ömrünü semazen yetiştirmek yoluna vakfeden hocama teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.