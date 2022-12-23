Manisa’da Pınarköy Mahallesi Muhtarı son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA (İGFA) – Yunusemre’ye bağlı Pınarköy Mahallesi’nde muhtarlık görevini yerine getiren Ramazan Acar, Cuma namazına müteakip Pınarköy Mahalle Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da katıldı.
Acılı Acar ailesine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün başsağlığı dileklerini ileten Aksoy, merhum muhtara Allahtan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Ramazan Acar, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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