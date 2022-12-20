Manisa’da MASKİ’den kayıp-kaçak su sorununa neşter

MANİSA (İGFA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Merkez Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisi ile Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisi arasında ekonomik ömrünü tamamlayan isale hattının 1,5 kilometrelik çelik borularla yenileneceği müjdesini de Aralık ayı Meclis Toplantısı 2’nci Oturumunda paylaştı.

Başkan Ergün, “Bu çalışmalarımızla su kaynaklarımızı koruyor, eski hatlardan kaynaklı kayıp-kaçak oranlarını da daha aşağıya çekiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılı Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı 2’nci Oturumu gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, MASKİ’nin su kayıp-kaçaklarını azaltmak için Ilıca’da yapacağı altyapı çalışması ile Manisa merkezin içme suyu kapasitesini artıracak sondaj işiyle ilgili de bilgi verildi.

Su kayıp-kaçaklarını azaltmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade eden Başkan Ergün konuşmasında, “Manisa Merkez Ilıca İçme Suyu Üretim Tesisimizden, yani sondajlarımızın olduğu noktadan Akpınar İçme Suyu Dağıtım Tesisimize su taşıdığımız 1,5 kilometrelik isale hattını yenileyeceğiz. Bu hattımızı da SCADA sistemine bağlayacağız. Bunun da ihalesini 16 Aralık Cuma günü yaptık. Ömrünü tamamlayan eski hattı, çelik borularla değiştirerek daha sağlıklı bir sistemi hayata geçireceğiz. Bu çalışmalarımızla su kaynaklarımızı koruyor, eski hatlardan kaynaklı kayıp-kaçak oranlarını da daha aşağıya çekiyoruz” diye konuştu.