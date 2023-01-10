Manisa’da Küçük Sanayi Sitesi’nde taşkınlara karşı önlem

MANİSA (İGFA) – Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda taşkınlara karşı önlem alarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına il genelinde kanalizasyon hatları ve yağmur suyu ızgaralarının temizliğine devam ediyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesinde sokak sokak temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıklar ve yabancı maddelerden oluşan tıkanıklıklar temizlenerek su birikintilerine karşı önlem alındı.