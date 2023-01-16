Manisa'da Galatasaray'a geçit yok!

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 15’inci hafta maçında Galatasaray NEF’i rahat bir oyunla 85-72 mağlup etti. Ricky Tarrant 24, Pako Cruz da attığı 18 sayıyla Potanın Tarzanlarında öne çıkan isim oldu.

MANİSA (İGFA) – Potanın Tarzanları Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) Galatasaray NEF’i Manisa’da ağırladı.

Karşılaşmayı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de tribünde takip etti.

Karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda iyi başlayan Potanın Tarzanları ilk periyodu 21-8 önde kapattı. İkinci periyotta skor avantajını daha da yukarı çeken yeşil-beyazlı ekip, soyunma odasına 47-30 önde gitti.

Potanın Tarzanları üçüncü periyotta rakibi Galatasaray’a yakalanmasına rağmen final periyoduna 58-54 önde girdi. Final periyodunda taraftarının da desteğini arkasına alan Potanın Tarzanları 85-72’lik skorla net bir galibiyet aldı.

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