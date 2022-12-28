Manisa’da duygu istismarcılarına geçit yok

MANİSA (İGFA) – Vatandaşların duygularını istismar ederek para kazanmaya çalışan dilencilere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı göz açtırmıyor.

Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin işlek noktalarını mesken tutan dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Manisalı vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tarz uygulamalara devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, bu tarz duygu istismarcılarına vatandaşların fırsat vermemesi gerektiğini belirtti.