Manisa'da bilinçli 'Minik Tarzan'lar belgeleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin miniklere hayvan sevgisi, doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak anlayışıyla hayata geçirdiği ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi kapsamında, Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Saruhanlı’da Lale Bahçesi Anaokulu’nun konuğu oldu.

MANİSA (İGFA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Saruhanlı ilçesinde, Lale Bahçesi Anaokulu öğrencilerinin konuğu oldu.

Etkinlikte, Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, miniklere ilk olarak doğa ve hayvan sevgisi temalı animasyon film gösterisi gerçekleştirdi.

Ardından oyunlarla doğanın ve hayvanların insan yaşamı için ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

Daha sonra köpek gösterileri ile minikler, hayvan sevgisini eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Etkinlik sonunda öğrencilere ‘Minik Tarzan’ belgesi takdim edildi.

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