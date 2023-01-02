Manisa’da Alaşehirli şehit komiser dualarla anıldı

MANİSA (İGFA) –Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından aziz şehitlerimizi anmak adına başlatılan anma ve hayır programı Alaşehir ilçesinde devam etti.

29 yıl önce Tunceli’de teröristlerce girilen çatışmada vurularak şehit olan Komiser Süleyman Avşar adına düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da katıldı.

Şehit Komiser Süleyman Avşar adına Kuran-ı Kerim okundu ve Mobil İkram Aracı ile pilav hayrında bulunuldu.

Programın sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, şehit annesi Zehra Avşar’a Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan içerisinde Yasin-i Şerif, tespih ve Türk Bayrağı’nın yer aldığı hediyeleri takdim etti. Anne Avşar, düzenlenen mevlit programı için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.