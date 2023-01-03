Manisa Soma’da esnafının altyapı ihtiyacına MASKİ çözümü

MANİSA (İGFA) – Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından Soma ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan yeni sanayi sitesinde kanalizasyon hattı çalışması yapıldı.

Her geçen gün sayıları artan ticarethanelerin altyapı sorunu yaşamaması için yapılan ve 280 metre uzunluğunda olan hat çalışması hızlı bir şekilde tamamlandı.

Yapılan çalışma nedeniyle MASKİ’ye teşekkürlerini ileten sanayi sitesi esnafı, altyapı konusunda sorun yaşamayacakları için memnuniyet duyduklarını belirttiler.