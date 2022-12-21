Manisa Şehzadeler’de ‘Minik Tarzan’lar belgelendi

MANİSA (İGFA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Ben Minik Tarzan’ım’ projesi kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Şehzadeler ilçesinde, Melek Urgancı Anaokulu öğrencilerine Uzman Köpek Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, doğa ve hayvan sevgisi temalı animasyon film gösterisi gerçekleştirdi.

Doğru daha sonra ardından oyunlarla doğanın ve hayvanların insan yaşamı için ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Köpek gösterileri ile minikler, hayvan sevgisini eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.

Etkinlik sonunda öğrencilere ‘Minik Tarzan’ belgesi takdim edildi.