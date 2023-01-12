MANİSA (İGFA) – Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Palabıyık başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, yeni dönemde görev alacak denetim komisyonu üyeleri seçimi gerçekleştirildi.
Yapılan gizli oylama sonucunda komisyon üyeleri şu isimlerden oluştu: Hayati İmrenlerli, Yenal Yıldırım, Ahmet Tonguç, Mustafa Çamzeybek, Mehmet Yavuz.
Manisa Meclisi Denetim Komisyonu’nu belirledi için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Manisa Meclisi Denetim Komisyonu’nu belirledi için ilk yorumu yapabilirsin.