Manisa Gölmarmara ve Gördes’te durak çalışmaları tamamlandı

MANİSA (İGFA) – Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Börez, Benlieli, Çatalarmut, Dargıl, Tepeköy, Gülpınar, Kızıldam, Malaz, Sarıaliler ve Şeyhyayla mahalleleri ile Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca, Çamköy, Hacıbaştanlar, Hıroğlu, Taşkuyucak ve Yunuslar mahallelerinde durak montaj çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda vatandaşların yazın sıcaktan, kışın da hava şartlarının olumsuz etkilerinden korunmaları amacıyla 17 ilçede sürdürdüğü durak montaj çalışmaları Gölmarmara ve Gördes ilçelerinde tamamlandı. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sac panel durak montajları Gördes ilçesine bağlı Börez, Benlieli, Çatalarmut, Dargıl, Tepeköy, Gülpınar, Kızıldam, Malaz, Sarıaliler ve Şeyhyayla mahalleleri ile Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca, Çamköy, Hacıbaştanlar, Hıroğlu, Taşkuyucak ve Yunuslar mahallerinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunuldu. Durak montaj çalışmalarının il genelinde devam ettiğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyemizce durak montaj çalışmaları planlamalarımız dahilinde aralıksız devam edecektir” dedi.