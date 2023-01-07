Manisa Büyükşehir Zabıtası’ndan denetimlere devam

MANİSA (İGFA) – Manisa kent merkezinde hizmet veren yerel ve zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde birçok konuda detaylı incelemelerde bulunuldu.

Denetimlerde reyonları tek tek gezen ekipler, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıklar ile son kullanma tarihi geçmiş ürünler noktasında gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili idari yaptırım uygulanırken, son kullanma tarihi geçen ürünler satıştan men edildi.