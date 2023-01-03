Manisa Allahdiyen’de su taşkınlarına önlem

MANİSA (İGFA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarının önüne geçmek amacıyla il genelindeki yağmur suyu ızgara yapımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yağışlı havalarda vatandaşların sorun yaşamaması adına Salihli ilçesine bağlı Allahdiyen mahallesinde su taşkını yaşanabilecek noktalarda yağmur suyu ızgara montajı gerçekleştirildi.

Allahdiyen Mahalle Muhtarı Hüseyin Önal, çalışmanın önemli olduğunu belirterek, “MASKİ yağmurlu havalarda su taşkınları olmaması için gereken önlemleri alıyor” dedi. Muhtar Önal, ızgara montajı için MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.