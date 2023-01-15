Malatyalılar Başkan Gürkan’la buluştu – İGF HABER

MALATYA (İGFA) – Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Malatyalılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak birlik ve beraberlik içerisinde Malatya’da çok güzel ve başarılı hizmetlere imza attıklarını ifade etti.

Malatya’daki tek amaçlarının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Gürkan konuşmasında, “Malatya’da yıllardır süregelen pek çok sorun bulunmaktaydı. Göreve geldiğimiz günden bugüne Malatya’da birçok hizmeti başlattık ve birçoğunu da hizmete açtık. Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın trafik sorununu çözmek için yeni açılan bulvar ve caddelerin yanında, Kuzey ve Güney Kuşak yollarında çalışmalar devam ediyor. Altyapı noktasında da Doğu Kolektörünü hizmete açtık Batı Kolektöründeki çalışmalar devam ediyor. Bu hizmetlerin yanında yıllardır Malatya’nın en büyük sorunları arasında gösterilen Vagon Onarım Fabrikası Kızılay Üretim Merkezine dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldı. YİMPAŞ alışveriş merkezi olarak yeniden dizayn ediliyor.

EN FAZLA YATIRIM MALATYA’DA

Pandemiye, depreme ve dünyayı sarsan ekonomik krizlere rağmen Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesi. Malatya hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Çok kısa bir süre içerisinde Malatya tarihinde yapılmayan hizmet ve yatırımlar yapıldı. Malatya dün doğunun parlayan yıldızıyken bugün dünyanın parlayan yıldızı haline geldi. Cumhurbaşkanımızın Ankara, İzmir, İstanbul gelin belediye hizmetleri nasıl yapılıyor Malatya’da görün. Ağlamadan bu hizmetler nasıl yapılıyor gelin görün. Kimi insan eser üretir, kimileri ise laf üretir. Biz eser üretiyoruz. İnşallah bundan sonrada güzel hizmetlerde hep birlikte olmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Kendilerini kabul ettiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Malatya’ya çok güzel hizmetler kazandırdığını belirterek yapılan bu hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.