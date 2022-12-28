Malatya’da karla etkin mücadele… Kapalı yol kalmadı

MALATYA (İGFA) – Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayata olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Gece saatlerinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalar yapan ekipler, yağıştan dolayı yol ağı kapalı olan Battalgazi İlçesine bağlı Uluköy Mahallesinde vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını tamamladı.

Yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Uluköy Mahalle sakini Mehmet Dündar, gece yağan kar yağışı nedeniyle sabah yollarının kapalı olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle iletişime geçerek yollarının açılmasını istediklerini, ekiplerin kısa sürede yollarının açılmasını sağladığını söyledi.

Yetkililer, şu an itibariyle ekiplerin yoğun ve gayretli çalışmaları sonucunda Malatya genelinde kapalı mahalle yolu bulunmadığını açıkladı.