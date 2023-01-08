Kuzey Amerika’ya elektrikli ‘Jest’ – İGF HABER

İSTANBUL (İGFA) – 2022 yılı başında Kanada’nın önde gelen otobüs tedarik ve bakım hizmetleri sağlayıcısı Mississauga Bus Group of Companies’e bağlı Damera Bus Sales Canada Corp. ile distribütörlük anlaşması imzalayan Karsan, ülkeye e-JEST ile giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde Kanada’nın Saint John şehrine teslim edilen 6 adet e-JEST, yeni yılda hizmete başladı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu teslimat ile Kuzey Amerika pazarına güçlü bir giriş yaptık. Avrupa’da iki yıl üst üste pazar liderliği elde eden e-JEST, Kuzey Amerika’nın ilk elektrikli minibüsü olarak bu pazarda önemli bir yer edinmeye başlıyor. Amerika’nın 4. seviye otonom olarak Michigan State Üniversitesi’nde yolcu taşıyan ilk ve tek otobüsü de Karsan’ın Otonom e-ATAK modeli olmuştu. Bir yandan Kuzey Amerika pazarına e-JEST modelimiz ile giriş yapmanın mutluluğunu yaşarken, diğer yandan da Karsan markalı sürücüsüz araç deneyimini gerçek trafik koşullarında sunuyor olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.