Kütahyalı boksçu Türkiye üçüncüsü oldu

KÜTAHYA (İGFA) – Balıkesir’de 17-24 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen Ali Eren Demirezen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Kütahya Belediye Spor Kulübü Boks Takımı sporcusu Sacit Topuz, ringe çıktığı 92 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak şehri gururlandırdı.

Kütahya Belediyesi olarak her branşta sporun ve sporcularımızın yanında olarak Kütahya’nın adının başarılarla anılmasına devam edileceğini belirtildi.