Kütahya'da bakanlık destekli 'genç girişimciler' projesi

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına, Zanaat ve Halk Sanatları alanında kabul edilen Kütahya, yerel beledie öncülüğünde birçok projeyi hayata geçirmeye devam ediyor.

KÜTAHYA (İGFA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Kütahya Belediyesi’nin proje paydaşı olduğu ‘Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler’ proje koordinatörü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgi verdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazkaç’ın proje koordinatörlüğünü yaptığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Gelecek Gençlerin’ Kültür Endüstrileri destek programı kapsamında gerçekleşecek olan, Belediye ile Kütahya DPÜ Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’nun işbirliğinde yürütülecek ‘Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler’ projesiyle gençlerimiz kültür endüstrileri alanında teşvik edilmesi hedeflendi.

Kütahya’nın 7 bin yıllık tarihi geçmişi ile dünya kentleri arasında önemli bir yerde olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’nın, UNESCO Yaratıcı Şehriler Ağı’na Zanaat ve Halk Sanatları alanında Türkiye’den katılan ilk şehir olduğunu hatırlatarak, hazırlanan bu proje ile kültürel mirasımızın gençlerle birlikte daha üst noktalara taşınacağını söyledi.

Kütahya Belediyesi’nin kültür, zanaat ve halk sanatları alanında önemli projeleri hayata geçirerek, dünyadaki bilinirliliğini artırdığını ifade eden Başkanımız Işık, bu önemli projeye paydaş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Doç. Dr. Pınar Yazkaç’a teşekkür etti.

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