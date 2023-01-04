Kütahya’da 820 bedelli asker yemin etti

KÜTAHYA (İGFA)- 2022’ye 11’inci döneme tabi 820 bedelli asker, Kütahya’da sancağın tanıtılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende eğitimlerini tamamlayarak, Türk Bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Yapılan yemin töreninin ardından eğitimlerde başarılı olan erlere plaket ve hediyeleri Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı ve il protokolü tarafından verildi.

Yemin törenine; Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz ile birlikte il protokolü ve askerlerin aileleri de katıldı.