Kütahya Belediyesi personelinden örnek davranış

KÜTAHYA (İGFA) – Gaybiefendi Mahallesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevli Nejdet Demir, yolda temizlik yaparken içerisinde bir miktar para olan cüzdan buldu.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğümüze gelerek amirlerine konuyla ilgili bilgi veren Demir, cüzdanı yetkililere verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerimiz cüzdanın sahibi Arif Tıraş’a ulaşarak tutanakla emaneti teslim etti.

Cüzdanın sahibi Arif Tıraş, Kütahya Belediyesi ekiplerimize örnek davranışından dolayı teşekkürlerini ileterek, “Eşim sabah işe giderken cüzdanını düşürmüş, üzüntüsüyle akşam eve geldiğinde bana söyledi. Ben de mahalledeki esnaflara söyledim, onlar da belediye ekiplerinin bulduğunu ve tutanak altına aldıklarını söyledi. Ben de hemen merkez binaya gelerek yetkililerle görüştüm ve cüzdanı bana teslim ettiler. Önemli olan cüzdanın içindeki değil manevi değerinin yüksek olması. Böyle iyi niyetli ve işini layıkıyla yapan belediye personeli olduğu için teşekkür ederim” dedi.

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz Nejdet Demir, insanlık görevini yaptığını, başına yine aynı olay gelse yine aynı davranışı sergileyeceğini söyledi.