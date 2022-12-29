Kütahya Belediye Başkanı yılın en çok konuşulanı oldu

KÜTAHYA (İGFA)- Hayata geçirdiği vizyon projeleri ve Türkiye’ye örnek olan sosyal belediyecilik uygulamaları ile her platformda adından söz edilen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre’nin 2022 değerlendirme raporunda hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişiler arasında yer aldı.

TÜBİTAK destekli raporlamada, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2022 yılının enleri paylaşıldı.

Bu yıl 8 bin 994 haber kaynağından 1 milyon 180 bin 515 adet haberi yapılan Başkan Işık, toplamda 1 milyar 334 milyon 310 bin 315 okunma sayısı ile listenin önemli isimlerinden biri oldu.