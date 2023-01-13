Kuru yük gemisi Harem açıklarında arıza yaptı

İSTANBUL (İGFA)- Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM)’nden alınan bilgiye göre, İstanbul’dan İğneada’ya seyir halinde olan ‘DİDA’ adlı 70 metre boyundaki kuru yük gemisi, Harem önlerinde makine arızası yaşadı.

Durumun KEGM ekiplerine bildirilmesi ardından balık adam ekipleri olay yerine vardı.

Kuru yük gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-2 römorkörü refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.

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  1. Kuru yük gemisi Harem açıklarında arıza yaptı için yorumda bulun
    13 Ocak 2023  

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