Kuru yük gemisi Harem açıklarında arıza yaptı

İSTANBUL (İGFA)- Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM)’nden alınan bilgiye göre, İstanbul’dan İğneada’ya seyir halinde olan ‘DİDA’ adlı 70 metre boyundaki kuru yük gemisi, Harem önlerinde makine arızası yaşadı.
Durumun KEGM ekiplerine bildirilmesi ardından balık adam ekipleri olay yerine vardı.
Kuru yük gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptan ve KURTARMA-2 römorkörü refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.
İstanbul’dan İğneada’ya seyir halindeyken Harem önlerinde makine arızası yaşayan DİDA isimli 70 m boyundaki kuru yük gemisi,balık adam ekibimizin incelemesi sonrası İGTH Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-2 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi pic.twitter.com/5JuO2MuQpu
— KEGM (@kiyiemniyet) January 12, 2023
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