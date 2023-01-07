‘Kurdele ya da artı sonsuz’ İstanbul’dan tam not aldı

İSTANBUL (İGFA) – İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Stüdyo sahneye konuk olan oyunda kadına yönelik şiddetin hem fiziksel hem de psikolojik boyutları ele alınıyor. Prömiyeri 8 Mart 2013 yılında yapılan oyun ve Şehir Tiyatroları’nın başarılı sanatçısı Seçil Mutlu Oğuz’un performansı, İstanbullu tiyatro severlerden tam not aldı.

KADINA ŞİDDET

Toplumsal şartlandırmaların getirdiği baskı ve yönlendirmelerin erkeği de çaresizliğe sürüklemesi ile hayatın şiddeti merkeze alan bir yap-boza dönüşmesinin ironik bir dille aktarıldığı oyunun dekor- kostüm tasarımında Veysel Çıracı, ışık tasarımında Erol Dinçdemir, ses tasarımında İlker Sevüker görev aldı. Oyunun sanat danışmanlığını ise Ozan Şahin yaptı.

“KOCAELİ ŞEHİR TİYATROLARINI ÖZLEMLE BEKLİYORDUK”

Tiyatro sever Tayfun Mengüç, “Kocaeli Şehir Tiyatrolarını büyük bir özlemle İstanbul’a bekliyorduk. Kocaeli Şehir Tiyatroları büyük bir repertuara sahip. Bu oyunu izledim. İyi ki izlemişim. Beklentim çok yüksek değildi. Tek kişilik oyunlar her zaman zor olur ama sahnelenen oyun muhteşemdi. Seçil hanımı iyi ki tanıdık. Çok başarılı bir oyun. İnşallah Kocaeli Şehir Tiyatrolarını daha farklı oyunlarla da İstanbul’a bekliyoruz. Oyunda kadına şiddete yönelik bir farkındalık var. Ayrıca büyük bir oyunculuk dersi gördük. Herkesi bu oyunu izlemeye bekliyoruz” dedi.

“OYUNUMUZU İSTANBUL’DA SAHNELEDİK, BÜYÜK MUTLULUK”

Seçil Mutlu Oğuz, “Oyunu ilk kez Kocaeli’nde 8 Mart 2013 yılında oynadım. 10. yılım ve bugün İstanbul’da 97. temsilimi gerçekleştirdim. İstanbul seyircisiyle buluştum. Salonda büyük bir enerjiyle beni izlediler. Benim için çok mutluluk verici. Oyunumuz 2 farklı kadının şiddete uğraması ve belli bir dönemde yollarının kesişmesini anlatıyor. Oyunumuz kadına şiddet oyunu ve maalesef güncelliğini koruyor. Oyunumuzu izleyenler bir farkındalık görecek. Oyunumuz 2 gün daha İstanbul’da sahnelenecek” ifadesini kullandı.

“İSTANBUL SEYİRCİSİ OYUNUMUZU ÇOK SEVDİ”

Oyunun konu olarak güncelliğini koruduğunu belirten Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, “97. oyunu oynadı bugün kurdele ya da artı sonsuz. Ben bir prömiyeri izlemiştim. Bir de bu akşam oyunu izledim. Gerçekten çok etkilendim Seçil arkadaşımı tekrar tekrar kutluyorum. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Maalesef konu itibariyle keşke oynamasaydık ama hayatın bir gerçeği var. Tiyatro sanatçıları olarak biz böyle konulara parmak basmalıyız. İstanbul seyircisi, gördüğüm kadarıyla çok sevdi. Özellikle Seçil’in oyunculuğu çok ön plana çıktı. İnşallah devamı gelecek. Ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ailesi olarak çok mutluyum. İstanbullu tiyatro severler mutlaka gelsinler izlesinler. Hani burada izleyemeyen Kocaeli’ne mutlaka gelsin izlesin. Hem tiyatro tadını alacaklar hem ustaca yazılmış bir tekst ve çok iyi bir oyunculukla karşılaşacaklar. Konu maalesef pek iç açıcı değil. Evet, kadına şiddet konusu teması ön planda ama bazı şeylerle yüzleşmek gerekiyor. Bu konularda sanat yüzleşmenin en doğru yolu” açıklamasında bulundu.